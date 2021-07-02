ЖК «Поколение» в Казани признали проблемным

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Жилой комплекс «Поколение» на улице Аделя Кутуя, 83а признали проблемным в связи с нарушением сроков его передачи, сообщает Фонд поддержки дольщиков Татарстана.

Срок сдачи объекта долевого строительства был нарушен более чем на 6 месяцев. По этой причине его включили в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) по РТ.

Квартиры должны были передать дольщикам еще в 2020 году. Были нарушены права около 100 граждан.

Арбитражный суд Татарстана 22 июня принял иск о признании банкротом застройщика ЖК «Поколение» — ООО «Инвест-Строй Торг». Сообщалось, что ЖК включат в реестр проблемных объектов в июле этого года.

Следственные органы по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего директора ООО «Инвест-Строй Торг» — его подозревают в преступлениях по статьям о злоупотреблении полномочиями и привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Следствие считает, что подозреваемый вместе с другими лицами нарушил права участников долевого строительства и незаконно предоставил займы на сумму не менее 4,2 млн рублей из кассы компании как в свою пользу, так и другим лицам. В результате финансовое состояние застройщика ухудшилось, что привело к невозможности исполнения договоров.

Маргарита Головатенко