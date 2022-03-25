За сутки в Татарстане от COVID-19 привились 1 003 человека — за два месяца показатель сократился в 8 раз

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За последние сутки в Татарстане прививку от коронавируса сделали 1 003 человека. Такие данные приводит Минздрав республики.

Для сравнения, два месяца назад, 25 января, данный показатель составил более 8 тысяч прививок. Таким образом, за этот период суточный прирост вакцинированных сократился в восемь раз.

Фото: Максим Платонов (архив)

В общей сложности от COVID-19 привились 2 493 687 татарстанцев. Полный курс вакцинации завершил 1 926 021 житель республики. Ревакцинировались 275 967 человек.

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 283 случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заболели 135 583 татарстанца. Всего выздоровели 124 303 человека, в том числе 1 006 за минувшие сутки.

На прошлой неделе Минздрав России зарегистрировал вакцину «Конвасэл». Разработчиком выступает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Как позднее рассказала глава агентства Вероника Скворцова, препарат будет эффективен и против «стелс-омикрона».

Диана Жиленкова