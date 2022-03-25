В Татарстане подтвердились 283 новых случая заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 283 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 135 583 случая COVID-19.

По данным оперштаба России, за минувшие сутки в республике выздоровели 1 006 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 124 303 человек.

Умерли за весь период 1 837 заболевших, в том числе четверо за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 287 новых случаях заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко