Главное о коронавирусе на 25 марта: отмена ряда санитарных требований в школах, увеличение симптомов постковида
Переболевшие COVID-19 более подвержены заболеванию туберкулезом
За последние сутки в Татарстане выявлено 283 случая заражения коронавирусом. Всего на 25 марта общее количество инфицированных в республике достигло 135 583. Выздоровели за весь период 124 303 человека, в том числе 1 006 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 837 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 109 человек.
- Главврач Тукаевской ЦРБ Галим Сабирзянов сообщил, что за 2021 год смертность в Тукаевском районе Татарстана возросла на 24% в сравнении с 2020 годом. По его словам, одной из наиболее частых причин смерти стал коронавирус, отмечаются болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования. При этом врач добавил, что рождаемость в районе осталась на прежнем уровне.
- Главный врач республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Алексей Алексеев заявил, что переболевшие COVID-19 более подвержены заболеванию туберкулезом. По его словам, им рекомендуется проходить флюорографию раз в год. Он также предупредил, что коронавирус сильно ослабляет иммунитет человека и снижает его защитные функции, способность противостоять заболеванию туберкулезом.
Минздрав рекомендует продолжать носить маски в общественных местах
За последние сутки в России выявили 25 382 новых случая коронавируса, выздоровели 61 860 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 715 390 человек, а выздоровевших — до 16 545 758. За сутки болезнь унесла жизни 398 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 366 618 человек.
- Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в ближайшую неделю ведомство может озвучить новые форматы ревакцинации от коронавируса. На данный момент рекомендации по повторной прививке остаются прежними. Он также подчеркнул, что лица с хроническими заболеваниями, а также пожилые все еще находятся в группе риска по заболеванию.
- Мурашко сообщил, что Минздрав рекомендует продолжать носить маски в общественных местах для профилактики коронавируса. Он уточнил, что на сегодняшний день 480 тысяч пациентов получают медицинскую помощь в больницах, поэтому масочный режим в стране будет сохранен. Министр добавил, что по итогам 2021 года стационарную помощь получили около 4,4 млн человек, а общая сумма расходов системы обязательного медицинского страхования составила 525 млрд рублей.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подключил оперативную рабочую группу правительства, созданную на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса, к мониторингу ситуации с иностранными лекарствами и медицинскими изделиями в стране. Мониторинг будут вести по перечням, сформированным Минздравом совместно с главными внештатными специалистами ведомства, а также Минпромторгом. Данные в оперативную рабочую группу будут также направлять ФТС, Росздравнадзор, Федеральное казначейство и др.
- Роспотребнадзор отменил ряд санитарных ограничений в образовательных и социальных учреждениях. Так, в российских школах отменяется требование о закреплении за каждым классом отдельного кабинета, о предъявлении медицинской справки для посещения ребенком образовательной организации, если он контактировал с зараженным COVID-19, а также соблюдение социальной дистанции при проведении аттестации. Ведомство также разрешило вернуть 100-процентную заполняемость детских оздоровительных учреждений в России. При этом сохраняются требования обследовать персонал на COVID-19 перед началом смены и проводить генеральную уборку и дезинфекцию перед открытием учреждения.
- Главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева рассказала, что люди, перенесшие COVID-19, попадают в группу риска по развитию туберкулеза. По ее словам, коронавирус поражает легочную ткань, из-за чего туберкулезная палочка, которая «спала» в организме всю жизнь, может активизироваться. Лечение коронавируса также сопровождается применением тяжелых препаратов, которые влияют и на иммунную систему, что также повышает риск развития туберкулеза.
- Иммунолог Николай Крючков рассказал, что у переболевших COVID-19 через несколько месяцев после выздоровления может развиться тромбоз. По его словам, у человека, который имеет предрасположенность к этому заболеванию, даже если это не выражено по внешним проявлениям, оно может проявиться через несколько месяцев после перенесенного коронавируса. Он отметил, что подобные случаи уже не раз встречались в медицинской практике.
- Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что за все время пандемии число симптомов постковида выросло до 203. Из них около 60 могут сохраняться более полугода. По данным мета-анализа, проведенного в начале 2021 года, у 80% инфицированных SARS-CoV-2 развились одно или несколько нарушений и сохранялись они более 110 дней. Он отметил, что среди самых частых симптомов на усталость приходится 58% случаев, на головную боль — 44%, а на нарушение внимания — 27%.
- Власти Краснодарского края приняли решение о закрытии мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Краснодаре, вакцинироваться можно будет в поликлинике по месту жительства. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, но врачи просят граждан не расслабляться, ведь риск заболеть остается на высоком уровне. За последние сутки положительный тест в городе получили 128 человек.
- Оперштаб Орловской области продлил ограничительные меры по коронавирусу до конца апреля в связи с высоким показателем заболеваемости. Продление режима повышенной готовности требует соблюдения масочного режима и норм социального дистанцирования, использования рециркуляторов для обеззараживания воздуха, наличия в достаточном количестве антисептиков, усиление дезинфекционного режима и соблюдение мер безопасности при проведении массовых мероприятий.
- Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подписал документ, отменяющий действие постановления «Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса». Согласно ему, у сотрудников предприятий теперь не будет проводится ежедневный замер температуры, работники старше 60 лет могут вернуться с самоизоляции, а также отменяется обязательное ношение масок на рабочих местах. При этом уточняется, что руководителям организаций необходимо руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.
- Заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Алексей Вальденберг рассказал о тенденции к снижению числа стационарных пациентов с COVID-19. По его словам, на данный момент в регионе развернуто 815 «ковидных» коек, из которых занята 441, в том числе госпитализированы две детей. Из 264 коек с ИВЛ занято девять. Амбулаторно от COVID-19 на данный момент лечатся 4 066 пациентов, в том числе 442 ребенка.
- Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что в регионе зафиксировали первые случаи заражения штаммом коронавируса «стелс-омикрон». Он также добавил, что в республике продолжают сокращать инфекционные койки. По его словам, сохраняется длительная тенденция уменьшения числа занятых коек, на сегодняшний день занято 459 мест.
В Казахстане отменили обязательное ношение медицинских масок в помещениях
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 477 367 470 человек, 6 109 725 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 888 564). На второй строчке — Индия (43 016 372), на третьей — Бразилия (29 775 568), на четвертой — Франция (24 823 603), на пятой — Великобритания (20 770 686).
Больше всего смертей зафиксировано в США (975 863). За ними следуют Бразилия (658 600), Индия (516 755), Россия (358 919, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (322 277).
- Британские медики подвели итоги третьей фазы клинических испытаний по профилактике коронавируса при помощи больших доз витамина D. Эти опыты показали, что данный витамин не снижает риска заражения SARS-CoV-2. В первые месяцы пандемии ученые опубликовали исследование, в котором раскрыли возможную статистическую связь между нехваткой витамина D и повышенной вероятностью смерти от COVID-19. По их мнению, подобная закономерность может объяснять различия в долях умерших больных в Италии и ряде других стран мира во время первой волны пандемии.
- Сингапур начнет пускать вакцинированных туристов из всех стран, в том числе из России, с 1 апреля. Привитым путешественникам и детям до 12 лет для въезда достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов. Вакцинированными считаются только граждане, прошедшие полный курс одним из одобренных ВОЗ препаратов («Спутник V» к ним не относится). Кроме того, с момента получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней.
- Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило препарат Evusheld производства британско-шведской компании AstraZeneca для предотвращения заражения коронавирусом. Отмечается, что препарат может использоваться взрослыми и подростками с 12 лет, весящих не менее 40 кг. Evusheld изготовлен из смеси двух моноклональных антител — тиксагевимаба и цилгавимаба. По данным EMA, препарат, вводимый путем двух инъекций, эффективно предотвращает заражение COVID-19 на период до полугода и имеет мало побочных явлений, которые обычно выражаются в мягкой форме.
- Кандидат от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, являющаяся участницей апрельских выборов президента Франции, сообщила, что заразилась коронавирусом. После положительного теста на COVID-19 она продолжает свою кампанию в удаленном режиме с соблюдением всех санитарных ограничений. Она также отметила, что все ранее намеченные мероприятия с ее участием пройдут онлайн.
- Межведомственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса в Казахстане приняла решение смягчить ограничительные меры, в том числе отменить обязательное ношение медицинских масок в помещениях. Маски продолжат носить в медицинских организациях, общественном транспорте и в организованных коллективах. Помимо этого, в образовательных учреждениях разрешено учиться в помещениях, а также расширен круг тех, кто может вакцинироваться препаратом от коронавируса Pfizer.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ призывает не ослаблять внимание к проблеме туберкулеза на фоне широкого распространения пандемии коронавируса и отмечает риски перераспределения ресурсов борьбы с этим заболеванием на противодействие COVID-19. Она отметила, что мир способен справиться с пандемией COVID-19, но ценой этой победы ни в коем случае не должна стать утрата достижений в области контроля над другими угрозами безопасности здоровья, такими как туберкулез.
- Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что с 28 марта в стране будет отменен масочный режим, а также карантин для приезжающих из-за границы. По его словам, Минздрав не исключает, что эпидемиологическая ситуация в стране может ухудшиться. В такой ситуации будут приниматься адекватные решения. «Мы не ожидаем в ближайшее время роста числа заболевших», — подчеркнул он, указав, что власти не планируют отказываться от действия режима эпидемии.
- Австралийская техническая консультативная группа по вопросам иммунизации (ATAGI) рекомендовала людям старше 65 лет, постояльцам домов престарелых и пациентам с иммунодефицитом получить вторую бустерную дозу вакцины через три месяца после первой. По данным экспертов, ее введение повысит защиту некоторых категорий граждан перед наступлением зимы и поможет снизить риск заражения и развития осложнений при COVID-19.
- Коэффициент заражения коронавирусом во Франции превысил показатели прошлой недели и достиг 1 025 случаев на 100 тысяч жителей. За сутки было зарегистрировано более 148,6 тысячи заболевших. Отмечается, что 15 марта суточный прирост составил около 116 тысяч человек, а коэффициент был на уровне 679 случаев на 100 тысяч жителей.
комментарии