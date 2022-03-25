Главное о коронавирусе на 25 марта: отмена ряда санитарных требований в школах, увеличение симптомов постковида

Фото: Максим Платонов

Переболевшие COVID-19 более подвержены заболеванию туберкулезом

За последние сутки в Татарстане выявлено 283 случая заражения коронавирусом. Всего на 25 марта общее количество инфицированных в республике достигло 135 583. Выздоровели за весь период 124 303 человека, в том числе 1 006 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 837 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 109 человек.

Главврач Тукаевской ЦРБ Галим Сабирзянов сообщил, что за 2021 год смертность в Тукаевском районе Татарстана возросла на 24% в сравнении с 2020 годом. По его словам, одной из наиболее частых причин смерти стал коронавирус, отмечаются болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования. При этом врач добавил, что рождаемость в районе осталась на прежнем уровне.

Главный врач республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Алексей Алексеев заявил, что переболевшие COVID-19 более подвержены заболеванию туберкулезом. По его словам, им рекомендуется проходить флюорографию раз в год. Он также предупредил, что коронавирус сильно ослабляет иммунитет человека и снижает его защитные функции, способность противостоять заболеванию туберкулезом.

Фото: Максим Платонов

Минздрав рекомендует продолжать носить маски в общественных местах

За последние сутки в России выявили 25 382 новых случая коронавируса, выздоровели 61 860 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 715 390 человек, а выздоровевших — до 16 545 758. За сутки болезнь унесла жизни 398 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 366 618 человек.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в ближайшую неделю ведомство может озвучить новые форматы ревакцинации от коронавируса. На данный момент рекомендации по повторной прививке остаются прежними. Он также подчеркнул, что лица с хроническими заболеваниями, а также пожилые все еще находятся в группе риска по заболеванию.

Мурашко сообщил, что Минздрав рекомендует продолжать носить маски в общественных местах для профилактики коронавируса. Он уточнил, что на сегодняшний день 480 тысяч пациентов получают медицинскую помощь в больницах, поэтому масочный режим в стране будет сохранен. Министр добавил, что по итогам 2021 года стационарную помощь получили около 4,4 млн человек, а общая сумма расходов системы обязательного медицинского страхования составила 525 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подключил оперативную рабочую группу правительства, созданную на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса, к мониторингу ситуации с иностранными лекарствами и медицинскими изделиями в стране. Мониторинг будут вести по перечням, сформированным Минздравом совместно с главными внештатными специалистами ведомства, а также Минпромторгом. Данные в оперативную рабочую группу будут также направлять ФТС, Росздравнадзор, Федеральное казначейство и др.

Роспотребнадзор отменил ряд санитарных ограничений в образовательных и социальных учреждениях. Так, в российских школах отменяется требование о закреплении за каждым классом отдельного кабинета, о предъявлении медицинской справки для посещения ребенком образовательной организации, если он контактировал с зараженным COVID-19, а также соблюдение социальной дистанции при проведении аттестации. Ведомство также разрешило вернуть 100-процентную заполняемость детских оздоровительных учреждений в России. При этом сохраняются требования обследовать персонал на COVID-19 перед началом смены и проводить генеральную уборку и дезинфекцию перед открытием учреждения.

Главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева рассказала, что люди, перенесшие COVID-19, попадают в группу риска по развитию туберкулеза. По ее словам, коронавирус поражает легочную ткань, из-за чего туберкулезная палочка, которая «спала» в организме всю жизнь, может активизироваться. Лечение коронавируса также сопровождается применением тяжелых препаратов, которые влияют и на иммунную систему, что также повышает риск развития туберкулеза.

Фото: tuberkulezstop.ru

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что у переболевших COVID-19 через несколько месяцев после выздоровления может развиться тромбоз. По его словам, у человека, который имеет предрасположенность к этому заболеванию, даже если это не выражено по внешним проявлениям, оно может проявиться через несколько месяцев после перенесенного коронавируса. Он отметил, что подобные случаи уже не раз встречались в медицинской практике.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что за все время пандемии число симптомов постковида выросло до 203. Из них около 60 могут сохраняться более полугода. По данным мета-анализа, проведенного в начале 2021 года, у 80% инфицированных SARS-CoV-2 развились одно или несколько нарушений и сохранялись они более 110 дней. Он отметил, что среди самых частых симптомов на усталость приходится 58% случаев, на головную боль — 44%, а на нарушение внимания — 27%.

Фото: Максим Платонов

Власти Краснодарского края приняли решение о закрытии мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Краснодаре, вакцинироваться можно будет в поликлинике по месту жительства. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, но врачи просят граждан не расслабляться, ведь риск заболеть остается на высоком уровне. За последние сутки положительный тест в городе получили 128 человек.

Оперштаб Орловской области продлил ограничительные меры по коронавирусу до конца апреля в связи с высоким показателем заболеваемости. Продление режима повышенной готовности требует соблюдения масочного режима и норм социального дистанцирования, использования рециркуляторов для обеззараживания воздуха, наличия в достаточном количестве антисептиков, усиление дезинфекционного режима и соблюдение мер безопасности при проведении массовых мероприятий.

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подписал документ, отменяющий действие постановления «Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса». Согласно ему, у сотрудников предприятий теперь не будет проводится ежедневный замер температуры, работники старше 60 лет могут вернуться с самоизоляции, а также отменяется обязательное ношение масок на рабочих местах. При этом уточняется, что руководителям организаций необходимо руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.

Фото: Ринат Назметдинов

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Алексей Вальденберг рассказал о тенденции к снижению числа стационарных пациентов с COVID-19. По его словам, на данный момент в регионе развернуто 815 «ковидных» коек, из которых занята 441, в том числе госпитализированы две детей. Из 264 коек с ИВЛ занято девять. Амбулаторно от COVID-19 на данный момент лечатся 4 066 пациентов, в том числе 442 ребенка.

Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что в регионе зафиксировали первые случаи заражения штаммом коронавируса «стелс-омикрон». Он также добавил, что в республике продолжают сокращать инфекционные койки. По его словам, сохраняется длительная тенденция уменьшения числа занятых коек, на сегодняшний день занято 459 мест.

В Казахстане отменили обязательное ношение медицинских масок в помещениях

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 477 367 470 человек, 6 109 725 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 888 564). На второй строчке — Индия (43 016 372), на третьей — Бразилия (29 775 568), на четвертой — Франция (24 823 603), на пятой — Великобритания (20 770 686).



Больше всего смертей зафиксировано в США (975 863). За ними следуют Бразилия (658 600), Индия (516 755), Россия (358 919, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (322 277).

Британские медики подвели итоги третьей фазы клинических испытаний по профилактике коронавируса при помощи больших доз витамина D. Эти опыты показали, что данный витамин не снижает риска заражения SARS-CoV-2. В первые месяцы пандемии ученые опубликовали исследование, в котором раскрыли возможную статистическую связь между нехваткой витамина D и повышенной вероятностью смерти от COVID-19. По их мнению, подобная закономерность может объяснять различия в долях умерших больных в Италии и ряде других стран мира во время первой волны пандемии.

Сингапур начнет пускать вакцинированных туристов из всех стран, в том числе из России, с 1 апреля. Привитым путешественникам и детям до 12 лет для въезда достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов. Вакцинированными считаются только граждане, прошедшие полный курс одним из одобренных ВОЗ препаратов («Спутник V» к ним не относится). Кроме того, с момента получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней.

Фото: pxhere.com

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило препарат Evusheld производства британско-шведской компании AstraZeneca для предотвращения заражения коронавирусом. Отмечается, что препарат может использоваться взрослыми и подростками с 12 лет, весящих не менее 40 кг. Evusheld изготовлен из смеси двух моноклональных антител — тиксагевимаба и цилгавимаба. По данным EMA, препарат, вводимый путем двух инъекций, эффективно предотвращает заражение COVID-19 на период до полугода и имеет мало побочных явлений, которые обычно выражаются в мягкой форме.

Кандидат от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, являющаяся участницей апрельских выборов президента Франции, сообщила, что заразилась коронавирусом. После положительного теста на COVID-19 она продолжает свою кампанию в удаленном режиме с соблюдением всех санитарных ограничений. Она также отметила, что все ранее намеченные мероприятия с ее участием пройдут онлайн.

Межведомственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса в Казахстане приняла решение смягчить ограничительные меры, в том числе отменить обязательное ношение медицинских масок в помещениях. Маски продолжат носить в медицинских организациях, общественном транспорте и в организованных коллективах. Помимо этого, в образовательных учреждениях разрешено учиться в помещениях, а также расширен круг тех, кто может вакцинироваться препаратом от коронавируса Pfizer.

Фото: realnoevremya.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ призывает не ослаблять внимание к проблеме туберкулеза на фоне широкого распространения пандемии коронавируса и отмечает риски перераспределения ресурсов борьбы с этим заболеванием на противодействие COVID-19. Она отметила, что мир способен справиться с пандемией COVID-19, но ценой этой победы ни в коем случае не должна стать утрата достижений в области контроля над другими угрозами безопасности здоровья, такими как туберкулез.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что с 28 марта в стране будет отменен масочный режим, а также карантин для приезжающих из-за границы. По его словам, Минздрав не исключает, что эпидемиологическая ситуация в стране может ухудшиться. В такой ситуации будут приниматься адекватные решения. «Мы не ожидаем в ближайшее время роста числа заболевших», — подчеркнул он, указав, что власти не планируют отказываться от действия режима эпидемии.

Фото: pxhere.com

Австралийская техническая консультативная группа по вопросам иммунизации (ATAGI) рекомендовала людям старше 65 лет, постояльцам домов престарелых и пациентам с иммунодефицитом получить вторую бустерную дозу вакцины через три месяца после первой. По данным экспертов, ее введение повысит защиту некоторых категорий граждан перед наступлением зимы и поможет снизить риск заражения и развития осложнений при COVID-19.

Коэффициент заражения коронавирусом во Франции превысил показатели прошлой недели и достиг 1 025 случаев на 100 тысяч жителей. За сутки было зарегистрировано более 148,6 тысячи заболевших. Отмечается, что 15 марта суточный прирост составил около 116 тысяч человек, а коэффициент был на уровне 679 случаев на 100 тысяч жителей.

Максим Кокунин