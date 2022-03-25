Медведев заявил, что спецоперацию на Украине поддерживают три четверти россиян

Проведение специальной военной операции на Украине поддерживают три четверти россиян, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на социологические исследования.



К тому же, по словам Медведева, в России наблюдается консолидация общества: «И это не я так считаю, это показывает социология, все данные обнародуются, и что бы там ни писали, ни говорили наши злопыхатели, эта консолидация очевидна».

Зампредседателя Совбеза заявил, что критика власти нормальна, но проведение антигосударственной линии во время военной спецоперации — это предательство, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Медведев назвал глупыми и дурацкими попытки Запада повлиять на российскую власть через санкции в отношении бизнеса. Медведев предложил задаться вопросом о том, может ли кто-либо из крупного бизнеса хотя бы в малой степени повлиять на позицию руководства страны:

— <…> говорю вам прямо: нет, никак... Поэтому расчеты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, абсолютно бессмысленны.

Маргарита Головатенко