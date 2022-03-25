Новости общества

10:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Медведев заявил, что спецоперацию на Украине поддерживают три четверти россиян

09:35, 25.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Медведев заявил, что спецоперацию на Украине поддерживают три четверти россиян
Фото: kremlin.ru

Проведение специальной военной операции на Украине поддерживают три четверти россиян, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на социологические исследования.

К тому же, по словам Медведева, в России наблюдается консолидация общества: «И это не я так считаю, это показывает социология, все данные обнародуются, и что бы там ни писали, ни говорили наши злопыхатели, эта консолидация очевидна».

Зампредседателя Совбеза заявил, что критика власти нормальна, но проведение антигосударственной линии во время военной спецоперации — это предательство, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Медведев назвал глупыми и дурацкими попытки Запада повлиять на российскую власть через санкции в отношении бизнеса. Медведев предложил задаться вопросом о том, может ли кто-либо из крупного бизнеса хотя бы в малой степени повлиять на позицию руководства страны:

— <…> говорю вам прямо: нет, никак... Поэтому расчеты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, абсолютно бессмысленны.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также