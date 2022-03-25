Главное к утру: вопрос исключения России из G20, маркетплейсы попросили поддержки
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 25 марта:
- Президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20. Некоторые страны не согласны с исключением России из Большой двадцатки. Байден также заявил, что на предстоящий саммит G20 надо пригласить вместо России Украину.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров стран Группы семи (G7) выразил мнение, что из-за конфликта на Украине мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса. По словам политика, Россия и Украина являются крупнейшими сельскохозяйственными производителями. Президент Франции добавил, что в продовольственном плане особо уязвимы страны Магриба, Африки и Ближнего Востока. Похожее мнение высказал президент США — он отметил, что Россия и Украина были «житницами Европы», поставляли пшеницу.
- Российские маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» попросили распространить меры поддержки IT-отрасли и на рынок электронной коммерции. В обращении отмечается, что поддержка маркетплейсов позволит преодолеть существующие вызовы на рынке розничной торговли России, поддержать экономическую стабильность, окажет поддержку и предпринимателям, и потребителям.
- Полузащитник Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» из Батуми. Сроки соглашения не приводятся. Вчера стало известно, что казанский клуб и полузащитник приняли решение о приостановке контракта. Контракт 21-летнего игрока был рассчитан до лета 2024 года.
- Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в России больше нет ограничений для возврата к смертной казни, теперь все будет зависеть от ситуации — мораторий могут пересмотреть в случае необходимости. Зампредседателя Совбеза отметил, что вопрос возвращения смертной казни нравственно сложный, зависящий от мировоззрения, поэтому естественно, что точки зрения по нему всегда были противоположными.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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