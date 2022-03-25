Медведев заявил, что ограничений для возврата смертной казни в России теперь нет

В России больше нет ограничений для возврата к смертной казни, теперь все будет зависеть от ситуации — мораторий могут пересмотреть в случае необходимости, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».



— Как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы, — сказал он.

Зампредседателя Совбеза отметил, что вопрос возвращения смертной казни нравственно сложный, зависящий от мировоззрения, поэтому естественно, что точки зрения по нему всегда были противоположными:

— Даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это прежде всего обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране.

Медведев напомнил, что в некоторых странах, таких как Китай и США, не отказались от смертной казни, как это сделали Европа и Россия. Прежде всего такому виду наказания подвержены те, кто совершил особо тяжкие деяния.

В феврале Медведев заявил, что Россия может отменить мораторий на смертную казнь после выхода РФ из Совета Европы.

Согласно недавнему исследованию, 43% жителей России одобряют смертную казнь. Это на четверть меньше, чем в 2009 году.

Маргарита Головатенко