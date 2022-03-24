Байден выступил за исключение России из G20

Президент США Джо Байден выступил за исключение РФ из G20. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с лидерами G7.

— Это зависит от G20. Это сегодня обсуждалось. И я поднимал вопрос о том, какова вероятность осуществления этого, — приводит «РИА Новости» его слова.

Некоторые страны не согласны с исключением России из Большой двадцатки. Байден также заявил, что на предстоящий саммит G20 надо пригласить вместо РФ Украину, пишет ТАСС.

Фото: flickr.com

Последствия санкций против РФ лягут, в том числе, и на страны Европы, подчеркнул он.

Вчера официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Россия — важный участник Группы двадцати (G20) и ни одна из стран-участниц не имеет права исключать из нее другие государства.



Татьяна Леухина