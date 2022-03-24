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Макрон: «Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис»

19:56, 24.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Макрон: «Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис»
Фото: wikimedia.org

Из-за конфликта на Украине мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров стран Группы семи (G7).

— Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис, — приводит слова французского президента ТАСС.

Фото: Илья Репин (архив)

По словам политика, Россия и Украина являются крупнейшими сельскохозяйственными производителями. Президент Франции добавил, что в продовольственном плане особо уязвимы страны Магриба, Африки и Ближнего Востока.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране ажиотажный спрос на рынке продовольствия уже фактически спал. Также он поручил Минсельхозу и регионам внимательно следить за ситуацией в торговых сетях и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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