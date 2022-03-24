Российские маркетплейсы обратились к правительству с просьбой распространить на них меры поддержки IT

Российские маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» попросили распространить меры поддержки IT-отрасли и на рынок электронной коммерции. Свое письмо они направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В обращении отмечается, что поддержка маркетплейсов позволит преодолеть существующие вызовы на рынке розничной торговли России, поддержать экономическую стабильность, окажет поддержку и предпринимателям, и потребителям, пишет «РИА Новости».

Компании попросили Мишустина провести очную встречу с представителями маркетплейсов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня правительство России объявило об освобождении IT-компаний страны от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля сроком на 3 года.



В начале марта правительство объявило о новых мерах поддержки отечественного IT-сектора. Так, все IT-компании на 3 года освободят от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им предоставят льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке, не превышающей 3%. Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина