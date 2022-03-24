Байден: события на Украине приведут к нехватке продовольствия в мире

События на Украины приведут к проблемам с продовольствием. Эти вопросы поднимали G7 и НАТО, заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден.

— Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну, — приводит ТАСС его слова.

Фото: pixabay.com

Байден отметил, что Россия и Украина были «житницами Европы», поставляли пшеницу. На саммите G7 обсуждался призыв к европейским и всем остальным странам снять ограничения на экспорт продовольствия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров стран G7 высказал опасение, что из-за конфликта на Украине мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса. В продовольственном плане особо уязвимы страны Магриба, Африки и Ближнего Востока.



Татьяна Леухина