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Байден: события на Украине приведут к нехватке продовольствия в мире

21:20, 24.03.2022
Байден: события на Украине приведут к нехватке продовольствия в мире
Фото: whitehouse.gov

События на Украины приведут к проблемам с продовольствием. Эти вопросы поднимали G7 и НАТО, заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден.

— Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну, — приводит ТАСС его слова.

Фото: pixabay.com

Байден отметил, что Россия и Украина были «житницами Европы», поставляли пшеницу. На саммите G7 обсуждался призыв к европейским и всем остальным странам снять ограничения на экспорт продовольствия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров стран G7 высказал опасение, что из-за конфликта на Украине мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса. В продовольственном плане особо уязвимы страны Магриба, Африки и Ближнего Востока.

Татьяна Леухина
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