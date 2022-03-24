В России ограничили доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту украинской компании GSC Game World — разработчику компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. Об этом пишет «РИА Новости».
В середине марта GSC Game World сообщила о прекращении продаж своей продукции в России. Ресурс заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ.
Вчера Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google за обеспечение доступа к материалам, которые содержат недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Также на этой неделе ограничен доступ к сайту Euronews.
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