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В России ограничили доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.

20:19, 24.03.2022
В России ограничили доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту украинской компании GSC Game World — разработчику компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. Об этом пишет «РИА Новости».

В середине марта GSC Game World сообщила о прекращении продаж своей продукции в России. Ресурс заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google за обеспечение доступа к материалам, которые содержат недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Также на этой неделе ограничен доступ к сайту Euronews.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологииIT

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