Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на реестр ведомства.

Доступ к ресурсу ограничили по решению Генпрокуратуры от 21 марта на основании федерального закона об информации, регламентирующего порядок доступа к сайтам, на которых содержатся призывы к массовым беспорядкам.

Фото: ru.wikipedia.org

На прошлой неделе Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайтам изданий «Новые Известия», израильских СМИ «Девятый канал» и «Вести Израиля», белорусского «Еврорадио», эстонской газеты Postimees, а также расследовательской группы Bellingcat*.

* Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента



Татьяна Леухина