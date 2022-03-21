Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на реестр ведомства.
Доступ к ресурсу ограничили по решению Генпрокуратуры от 21 марта на основании федерального закона об информации, регламентирующего порядок доступа к сайтам, на которых содержатся призывы к массовым беспорядкам.
На прошлой неделе Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайтам изданий «Новые Известия», израильских СМИ «Девятый канал» и «Вести Израиля», белорусского «Еврорадио», эстонской газеты Postimees, а также расследовательской группы Bellingcat*.
* Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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