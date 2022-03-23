Новости общества

23:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google

22:20, 23.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google
Фото: kzn.ru

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google за обеспечение доступа к материалам, которые содержат недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Портал заблокировали на основании требовании Генпрокуратуры РФ. По российскому законодательству, за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ предусматривается уголовная ответственность, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews. На прошлой неделе в России заблокировали доступ к сайтам изданий «Новые Известия», израильских СМИ «Девятый канал» и «Вести Израиля», белорусского «Еврорадио», эстонской газеты Postimees, а также расследовательской группы Bellingcat*.

*Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологииIT

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также