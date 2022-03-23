Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google за обеспечение доступа к материалам, которые содержат недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Портал заблокировали на основании требовании Генпрокуратуры РФ. По российскому законодательству, за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ предусматривается уголовная ответственность, пишет ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews. На прошлой неделе в России заблокировали доступ к сайтам изданий «Новые Известия», израильских СМИ «Девятый канал» и «Вести Израиля», белорусского «Еврорадио», эстонской газеты Postimees, а также расследовательской группы Bellingcat*.

*Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента



Татьяна Леухина