Россия начала выплачивать по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины

В МЧС РФ заявили, что Россия начала выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в настоящее время на освобожденных территориях стартовала работа пунктов выдачи финансовой помощи. Безопасность на них обеспечивают представители Росгвардии. По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, первый мобильный пункт начал свою работу накануне. Сотрудники ведомства принимают от людей документы и производят выплаты.

Чуприян подчеркнул, что поставленная задача будет выполнена в полном объеме.

Сегодня утром российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области Украины. Кроме того, авиация РФ поразила за ночь 60 военных объектов Украины, включая два командных пункта. Сбиты еще два украинских беспилотника.



Дарья Акимова