В «Рубине» прокомментировали сообщения о переходе Кварацхелии в «Динамо» Батуми

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия не приостанавливал контракт с клубом. Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу казанской команды.

Контракт 21-летнего игрока рассчитан до лета 2024 года. В telegram-канале «Рубина» появилось фото Кварацхелии с табличкой, на которой написано: «Хватит писать, что я куда-то ухожу».

Ранее пресс-служба сборной Грузии сообщила, что хавбек ФК «Рубин» Хвича Кварацхелия и экс-полузащитник казанской команды Зурико Давиташвили перешли в «Динамо» Батуми.



Татьяна Леухина