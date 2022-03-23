«Чемпионат»: полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» Батуми

Хавбек ФК «Рубин» Хвича Кварацхелия и экс-полузащитник казанской команды Зурико Давиташвили перешли в «Динамо» Батуми. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу сборной Грузии.



Оба игрока перешли в клуб до 1 июля 2022 года.

Кварацхелия пришел в «Рубин» из грузинского «Рустави» в 2019 году. Действующий контракт футболиста с казанским клубом был рассчитан до 2024 года. Давиташвили выступал за «Рубин» с 2019 года до июля 2021 года. Потом контракт с ним был расторгнут. Затем он играл в тульском «Арсенале».



Фото: rubin-kazan.ru

21 марта сообщалось, что Кварацхелия, скорее всего, не вернется в Россию после игр за сборную Грузии, которые должны пройти 25 и 29 марта. По информации источников канала, это связано с тем, что на семью футболиста оказывается давление из-за его выступлений в России.

Дарья Акимова