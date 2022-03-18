Мединский заявил, что Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины

Фото: посольство России в Белоруссии

Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО. Данная тема является одним из ключевых пунктов российско-украинских переговоров. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, в данных пунктах имеются нюансы, которые связаны с гарантиями безопасности для украинского государства. В вопросе демилитаризации Украины стороны находятся «где-то на полпути».

Фото: Олег Тихонов (архив)

— Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать, ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где-то на полпути, — приводит слова Мединского ТАСС.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что согласование спорных пунктов в переговорах Москвы и Киева может занять от нескольких дней до полутора недель. По его словам, за это время стороны должны приблизиться к составлению мирного договора.



Диана Жиленкова