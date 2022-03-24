Минпросвещения допустило отмену ограничения по загрузке детских лагерей

Фото: Максим Платонов (архив)

Требование по загрузке детских лагерей в 75%, введенное из-за ситуации с коронавирусом, могут отменить. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения.

Эта мера позволит значительно увеличить охват организованным отдыхом и оздоровлением детей внутри страны. В этом году в лагерях смогут отдохнуть дети из ЛНР и ДНР.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ожидается, что в этом году будут работать свыше 40 тыс. организаций детского отдыха и оздоровления. В прошлом году более 5 млн детей отдыхали в 39 тыс. лагерях, пишет ТАСС.



Во вторник вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил организовать постоянный мониторинг цен на гостиницы и детские лагеря.

В середине марта правительство России продлило программу по возврату половины стоимости детской путевки. Продажи путевок в рамках программы детского кешбэка стартуют в ночь с 30 на 31 марта, отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая.



Татьяна Леухина