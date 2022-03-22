Чернышенко поручил проконтролировать цены на гостиницы и детские лагеря

Фото: Максим Платонов (архив)

Ростуризм и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минпросвещения организуют постоянный мониторинг цен на гостиницы и детские лагеря. Соответствующее поручение дал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

— Людям важно получить реальную скидку на отдых — как семейный, так и детский. К нам поступают единичные сигналы о завышении, — пояснил он.

Фото: Максим Платонов (архив)

В случае обнаружения фактов необоснованного завышения цен указанные ведомства будут принимать меры в рамках своих полномочий, сообщает пресс-служба российского правительства.

В феврале на юге России был введен режим закрытого неба. На прошлой неделе его продлили до 26 марта. Речь идет об аэропортах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Симферополе и других городах страны.

Диана Жиленкова