Новак заявил, что цены на бензин в России при нормальных условиях будут расти в пределах инфляции

Фото: Максим Платонов (архив)

В России цены на бензин и дизель с начала года почти не изменились. При нормальных условиях их рост сохранится в пределах инфляции, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

— Благодаря законодательству, которое принято, сегодня, с начала года, у нас практически не изменились цены ни на бензин, ни на дизельное топливо, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Если в России образуется избыток топлива на внутреннем рынке, то нужно будет принимать нетривиальные решения, в том числе по загрузке нефтеперерабатывающих заводов.

Новак добавил, что правительство вместе с Минэнерго и ФАС будут следить за тем, чтобы цены на моторные масла для автовладельцев не увеличивались слишком высокими темпами.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган ранее выразил мнение, что к концу года бензин АИ-92 в России подорожает на 8—10%, до 50 рублей за литр. «Реальное время» разбиралось, много это или мало?

На прошлой неделе Росстат сообщал, что в период с 5 по 11 марта в 26 регионах России подешевел бензин.



Татьяна Леухина