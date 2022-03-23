Аналитик спрогнозировал рост цены на бензин АИ-92 до 50 рублей к концу года — это много или мало?

К концу года бензин АИ-92 в России подорожает на 8—10%, до 50 рублей за литр. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

— Сейчас лишившиеся зарубежных покупателей нефтяные компании могут переключить внимание на российских потребителей, поэтому цены после того, как геополитическая ситуация более-менее стабилизируется, будут дальше ползти вверх, — цитирует его «Прайм».

Также на стоимость бензина будет влиять решение правительства о внесении изменения в принципы работы демпферного механизма.

50 рублей за литр бензина АИ-92 — это:

Примерно $0,4804, или €0,4356, — по курсу ЦБ на сегодня.

На 3,79 рубля больше стоимости бензина этой марки в Татарстане — по данным Татарстанстата, на 11 марта литр АИ-92 стоил 46,21 рубля.

стоимости бензина этой марки в Татарстане — по данным Татарстанстата, на 11 марта литр АИ-92 стоил 46,21 рубля. На 2,21 рубля больше цены АИ-92 в России вчера — 47,79 рубля.

цены АИ-92 в России вчера — 47,79 рубля. В 2,6 раза меньше стоимости бензина в США прямо сейчас — $1,225, или €1,112.

стоимости бензина в США прямо сейчас — $1,225, или €1,112. В два раза больше , чем 11 лет назад — в конце января 2011 года бензин указанной марки стоил 25 рублей.

, чем 11 лет назад — в конце января 2011 года бензин указанной марки стоил 25 рублей. В четыре раза больше стоимости литра АИ-92 ровно 13 лет — 24 марта 2009 года он стоил 12,8 рубля.

стоимости литра АИ-92 ровно 13 лет — 24 марта 2009 года он стоил 12,8 рубля. В 4,7 раза меньше стоимости бензина в Германии — на 21 марта он стоил €2,087 за литр, или $2,300.

стоимости бензина в Германии — на 21 марта он стоил €2,087 за литр, или $2,300. В 2,9 раза меньше цены топлива в Японии — $1,432, или €1,300.

Дарья Пинегина