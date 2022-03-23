На Украине 23 марта открыли 22 гуманитарных коридора

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Россия 23 марта открыла восемь гуманитарных коридоров, Украина предложила еще 14 дополнительных маршрутов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Российская сторона открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях: по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Украинская сторона объявила о 14 дополнительных маршрутах на киевском, донецком и луганском направлениях. Мизинцев заявил, что официальный Киев вновь не согласовал ни один гуманитарный коридор.

Вчера российская сторона открыла восемь гуманитарных коридоров, Украина заявила еще четыре дополнительных маршрута. 20 марта Минобороны РФ объявляло об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя. С 10 до 12 часов военное ведомство предлагало организовать выход из города украинских военных и иностранных наемников без оружия.



Татьяна Леухина