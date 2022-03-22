Минобороны РФ заявило, что украинские радикалы используют в качестве живого щита 4,5 миллиона украинцев
Из Мариуполя эвакуировали более 68 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
За сутки с Украины, ЛНР, ДНР без участия Киева российская сторона эвакуировала более 19,4 тысячи человек. Из России на Украину доставлено уже 4 345 тонн гуманитарных грузов, пишет ТАСС.
С начала проведения специальной военной операции в Россию эвакуировали уже 366 182 человека, из которых 77 062 — дети.
По словам Мизинцева, украинские радикалы используют в качестве живого щита более 4,5 миллиона украинцев и 6,8 тысячи иностранных граждан.
Российская сторона 22 марта открыла восемь гуманитарных коридоров, Украина заявила еще четыре дополнительных маршрута.
Вчера Минобороны РФ сообщило об эвакуации из Мариуполя 62 тысяч человек. По данным ведомства, Киев ответил отказом на гуманитарные предложения по Мариуполю.
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