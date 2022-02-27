Бастрыкин поручил возбудить дело по факту попадания снаряда на территорию Ростовской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование и возбудить дело по факту попадания снаряда на территорию Ростовской области со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.
Как сообщают в ведомстве, Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК РФ зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию области и расследовать обстоятельства произошедшего тщательным образом, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных.
Сегодня в слободе Кудиновка Ростовской области, расположенной в 20 км от границы, зафиксировали факт попадания снаряда, выпущенного с украинской территории.
Накануне в Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, выпущенные с Украины. В результате инцидента погибших и пострадавших не было.
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