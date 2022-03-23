Вице-спикер Совфеда: из-за ухода ряда компаний из России в простое оказались почти 96 тысяч работников

Фото: Максим Платонов (архив)

В результате ухода ряда иностранных компаний из России в простое оказались 95 865 работников. Такие данные привела вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

По состоянию на 21 марта 2022 года 36 765 организаций с общей численностью 8,4 млн человек заявили об изменении режимов занятости работников. Больше всего работников оказалось в простое в Москве, Самарской и Калужской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Фото: Максим Платонов (архив)

Карелова отметила, что на региональном и федеральном уровнях уже началась перенастройка механизмов на рынке труда. Она добавила, что правительство расширяет действующие и разрабатывает новые меры поддержки, охватывающие свыше 600 тысяч граждан, передает ТАСС.

Недавно сообщалось, что регионам страны направят средства на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкций. Получит поддержку и Татарстан — республике выделят 654,5 млн рублей из резервного фонда России.

Кроме того, власти окажут господдержку компаниям и организациям, которые в текущем году будут трудоустраивать жителей страны в возрасте до 30 лет, в том числе выпускников колледжей и вузов без опыта работы, детей-сирот и др. Размер субсидии составляет три минимальных размера оплаты труда, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число принятых на работу сотрудников.

Диана Жиленкова