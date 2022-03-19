Татарстану выделят более 654 млн рублей на поддержку рынка труда

Фото: Максим Платонов

Правительство России направит Татарстану 654,5 млн рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В общей сложности на эти цели российские власти предусмотрели свыше 39 млрд рублей из резервного фонда страны. Из них 25,5 млрд рублей направят на создание в регионах временных рабочих мест и организацию оплачиваемых общественных работ.

Фото: Илья Репин

Также более 7 млрд рублей выделят на реализацию региональных программ. Тем самым сотрудники промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения, получат возможность пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование, сообщается на сайте правительства РФ.

Недавно сообщалось, что в РТ насчитывается более 10 тысяч официально зарегистрированных безработных граждан, что составляет 0,49% от численности рабочей силы. Из них 760 человек ранее осуществляли трудовую деятельность.

Диана Жиленкова