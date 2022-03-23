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Силуанов: ресурсы в федеральном бюджете на поддержку льготной ипотеки выделены

16:51, 23.03.2022
Силуанов: ресурсы в федеральном бюджете на поддержку льготной ипотеки выделены
Фото: kremlin.ru

В федеральном бюджете на поддержку льготной ипотеки имеются ресурсы. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов главе государства Владимиру Путину.

Сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил поднять ставку льготной ипотеки до 12%. Путин эту идею поддержал. Президент также заявил, что нужно донастроить программы льготной ипотеки.

На этой неделе министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин говорил о том, что в ближайшее время его ведомство представит предложения по корректировке программ льготной ипотеки.

По его словам, Минстрой совместно с Минфином РФ и Центробанком России под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина готовят эти предложения с точки зрения сроков, условий и возможных преференций. Делается это, чтобы поддержать граждан и обеспечить для них возможность улучшения жилищных условий.

Татьяна Демина
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