Силуанов: ресурсы в федеральном бюджете на поддержку льготной ипотеки выделены

В федеральном бюджете на поддержку льготной ипотеки имеются ресурсы. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов главе государства Владимиру Путину.

Сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил поднять ставку льготной ипотеки до 12%. Путин эту идею поддержал. Президент также заявил, что нужно донастроить программы льготной ипотеки.



На этой неделе министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин говорил о том, что в ближайшее время его ведомство представит предложения по корректировке программ льготной ипотеки.



По его словам, Минстрой совместно с Минфином РФ и Центробанком России под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина готовят эти предложения с точки зрения сроков, условий и возможных преференций. Делается это, чтобы поддержать граждан и обеспечить для них возможность улучшения жилищных условий.

Татьяна Демина