Файзуллин: скоро Минстрой РФ представит предложения по корректировке программ льготной ипотеки

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что в ближайшее время его ведомство представит предложения по корректировке программ льготной ипотеки. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, Минстрой совместно с Минфином РФ и Центробанком России под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина готовят эти предложения с точки зрения сроков, условий и возможных преференций. Делается это, чтобы поддержать граждан и обеспечить для них возможность улучшения жилищных условий.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе Марат Хуснуллин допустил рост ставок по программам льготной ипотеки. По его словам, правительство планирует сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой, но по некоторым из них ставки могут повыситься.



16 марта президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на совещании, посвященном вопросам социально-экономической поддержки регионов России. Он попросил федеральный центр не закрывать программу льготной ипотеки и расширить по некоторым позициям. По его словам, на ее долю в 2021 году приходилось 67% от всех ипотечных кредитов.



Дарья Акимова