Авиакомпания Vietnam Airlines приостанавливает полеты в Россию с 25 марта

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приостанавливает полеты в Россию с 25 марта, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA со ссылкой на заявление авиаперевозчика.



Полеты приостанавливаются до особого распоряжения. Это связно с необходимостью пересмотра и уточнения процедур страхования транспортных средств, уточняет RT.

В заявлении компания указала на форс-мажорные обстоятельства и предложила пассажирам вернуть билеты с полной компенсацией их стоимости. Также доступен вариант переноса путешествия на даты, с которых возобновятся полеты в Москву.

Фото: realnoevremya.ru

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air 12 марта объявила о прекращении полетов в Россию в связи с отсутствием страховки на территории государства. На следующий день она уведомила о возобновлении ранее отмененных рейсов в Россию.

Маргарита Головатенко