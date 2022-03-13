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Авиакомпания Qazaq Air сообщила о возобновлении рейсов из Казахстана в Россию

09:39, 13.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Авиакомпания Qazaq Air сообщила о возобновлении рейсов из Казахстана в Россию
Фото: realnoevremya.ru

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air уведомила о возобновлении ранее отменившихся рейсов в Россию, сообщает «Интерфакс».

Все запланированные рейсы восстановят с 13 марта. Они будут доступны для бронирования билетов. В компании извинились за временные неудобства, связанные с отменой рейса 12 марта — рейс должен был отправиться в Новосибирск, однако был отменен.

Фото: realnoevremya.ru

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air вчера объявила о прекращении полетов в Россию в связи с отсутствием страховки на территории государства.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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