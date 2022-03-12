Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Россию

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air временно прекратила полеты в Россию в связи с отсутствием страховки на территории государства.



Авиаперевозчик получил уведомление о непредставлении страхового покрытия в России и ее воздушном пространстве от страховой организации. В связи с этим авиакомпания не может выполнять авиаперелеты в РФ, во всяком случае, пока не решится вопрос о страховом покрытии над ее территорией, сообщает RT.

Последний рейс должен был отправиться в Новосибирск сегодня, 12 марта, однако из-за сложившейся ситуации он был отменен.

11 марта Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 20 марта.



После начала спецоперации РФ на Украине европейские страны начали закрывать небо для российских самолетов. Россия применила зеркальные меры.

Маргарита Головатенко