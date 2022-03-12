Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Россию
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air временно прекратила полеты в Россию в связи с отсутствием страховки на территории государства.
Авиаперевозчик получил уведомление о непредставлении страхового покрытия в России и ее воздушном пространстве от страховой организации. В связи с этим авиакомпания не может выполнять авиаперелеты в РФ, во всяком случае, пока не решится вопрос о страховом покрытии над ее территорией, сообщает RT.
Последний рейс должен был отправиться в Новосибирск сегодня, 12 марта, однако из-за сложившейся ситуации он был отменен.
11 марта Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 20 марта.
После начала спецоперации РФ на Украине европейские страны начали закрывать небо для российских самолетов. Россия применила зеркальные меры.
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