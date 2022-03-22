Татарстанца подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека

58-летнего жителя Татарстана подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили в ведомстве.



Следствие считает, что все случилось вечером 19 марта этого года в одной из квартир дома №15 по улице Ленина в Азнакаево. Между подозреваемым мужчиной и 64-летним хозяином квартиры произошел конфликт. В ходе ссоры гость ударил потерпевшего ножом, из-за чего тот скончался в машине скорой помощи.

Татарстанец полностью признал причастность к преступлению. Следствие решает вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее житель Татарстана во время ссоры с братом нанес ему несколько ударов вилкой. Спустя несколько дней пострадавший скончался. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Маргарита Головатенко