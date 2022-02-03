Житель Зеленодольска во время ссоры ударил вилкой брата — через несколько дней он скончался

Житель Татарстана во время ссоры с братом нанес ему несколько ударов вилкой. Спустя несколько дней пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Несколько дней назад в квартире одного из жилых домов Зеленодольска обнаружили тело 36-летнего местного жителя с колотыми ранениями живота. По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего брата потерпевшего.

Фото: sledcom.ru

По предварительным данным, 24 января подозреваемый находился в гостях у родственника, вместе они распивали алкоголь. Затем произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес брату несколько ударов вилкой, в том числе в живот. Затем родственники помирились и подозреваемый вернулся домой. Потерпевший не стал обращаться в больницу и через несколько дней скончался.

Вчера сообщалось, что в Чистопольском районе РТ пенсионер обвиняется в убийстве двух мужчин. По предварительным данным, трагедия произошла на почве внезапно возникшей ссоры после распития алкоголя.

Диана Жиленкова