На татарстанца возбудили уголовное дело за обман пенсионерки на 100 тысяч рублей

Сотрудники МВД РФ по Оренбургской области установили подозреваемого в обмане 85-летней жительницы Орска на 100 тысяч рублей — им оказался 39-летний татарстанец.



Полицейские установили все обстоятельства произошедшего. Пенсионерке поступил звонок от неизвестного, который представился адвокатом ее родственницы, якобы попавшей в ДТП накануне. Пожилой женщине заявили, что она должна перевести 100 тысяч рублей за освобождение родственницы. Она выполнила все указания.

Затем она позвонила родственнице, поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, сообщили в МВД РФ по Оренбургской области.

В отношении подозреваемого возбудили дело о мошенничестве (ч. 2 статьи 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет.

Недавно в МВД по Татарстану предупредили жителей республики о новом виде мошенничества. В республике злоумышленники начали приходить к пенсионерам, пугать их приближающимся дефолтом и необходимостью срочно поменять деньги. В МВД по РТ напомнили татарстанцам, что нельзя поддаваться уговорам незнакомцев, впускать в квартиру посторонних.

Маргарита Головатенко