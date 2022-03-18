В Татарстане злоумышленники начали запугивать пенсионеров дефолтом и предлагать поменять деньги

Фото: Максим Платонов (архив)

В МВД по Татарстану предупредили жителей республики о новом виде мошенничества. В республике злоумышленники начали приходить к пенсионерам, пугать их приближающимся дефолтом и необходимостью срочно поменять деньги.

Так, днем 16 марта 87-летней жительнице Набережных Челнов позвонила незнакомка, представилась сотрудницей ПФР и сообщила о финансовом кризисе в России, из-за которого в скором времени будут меняться банкноты.

Злоумышленница спросила у пенсионерки о имеющихся у нее деньгах и предупредила, что к ней придет ее коллега и покажет, какие банкноты подлежат замене. После этого жительницу Челнов посетила женщина и попросила показать все наличные деньги, чтобы опередить, какие из них потребуется оперативно обменять, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Челнинка показала злоумышленнице свои деньги, а та указала ей на банкноты, которые якобы подлежат срочному обмену в банке. После ухода незнакомки пенсионерка обнаружила пропажу 470 тысяч рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Фото: Максим Платонов

В МВД по РТ напомнили татарстанцам, что нельзя поддаваться уговорам незнакомцев, впускать в квартиру посторонних. Если они выступают от имени учреждения, необходимо предварительно созвониться с этой организацией, закрепленным социальным работником, сотрудником полиции и проверить наличие документов.

Управление ФССП по Татарстану тем временем предупредило жителей республики об участившихся случаях мошенничества, в котором злоумышленники выдают себя за судебных приставов. Они присылают на электронную почту граждан письма о наличии задолженности, которую якобы нужно срочно оплатить.



Татьяна Демина