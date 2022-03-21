Следком возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.

Дела возбудили по статьям «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ» (ч. 2 ст. 354, п. «б» ч. 2 ст. 282, п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как сообщает СК, Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Россию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Также он сообщал заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.



С февраля этого года Следственный комитет России возбудил больше 80 уголовных дел по преступлениям против населения Донбасса, среди которых статьи за геноцид и жестокое обращение. С 2014 года число уголовных дел по факту преступлений в Донбассе достигло 500.



Татьяна Леухина