С февраля Следком РФ возбудил больше 80 дел по преступлениям в Донбассе

Фото: Максим Платонов

С февраля этого года Следственный комитет России возбудил больше 80 уголовных дел по преступлениям против населения Донбасса, среди которых статьи за геноцид и жестокое обращение. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что с 2014 года следователи СК проводят расследование всех преступных фактов в отношении мирного населения Донбасса. Было возбуждено уже больше 500 уголовных дел в отношении более чем 100 лиц.

Также председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ускорить работу по фиксации и сбору доказательств по фактам совершения украинскими военными и националистами преступлений на территории Донбасса. В Следкоме заявили, что все причастные к этому будут установлены и привлечены к ответственности.

Фото: sledcom.ru

Накануне Следком РФ возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса. Дела заведены по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.

Дарья Акимова