С февраля Следком РФ возбудил больше 80 дел по преступлениям в Донбассе
С февраля этого года Следственный комитет России возбудил больше 80 уголовных дел по преступлениям против населения Донбасса, среди которых статьи за геноцид и жестокое обращение. Об этом сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что с 2014 года следователи СК проводят расследование всех преступных фактов в отношении мирного населения Донбасса. Было возбуждено уже больше 500 уголовных дел в отношении более чем 100 лиц.
Также председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ускорить работу по фиксации и сбору доказательств по фактам совершения украинскими военными и националистами преступлений на территории Донбасса. В Следкоме заявили, что все причастные к этому будут установлены и привлечены к ответственности.
Накануне Следком РФ возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса. Дела заведены по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.
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