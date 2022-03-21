Новак предложил законодательно закрепить майнинг криптовалюты

Зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что было бы целесообразным решением закрепить майнинг криптовалюты в стране как вид деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, то же самое касается и сбора с отрасли налогов.

В феврале Минфин России подготовил и внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют в стране. Он был разработан по поручению правительства на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют. Тогда же министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что рассчитывает на принятие законопроекта о криптовалютах в этом году.



Дарья Акимова