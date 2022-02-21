Законопроект о регулировании криптовалют внесен Минфином РФ в правительство

Минфин России в прошлую пятницу подготовил и внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».

Проект был разработан по поручению правительства на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют. Ведомству было поручено совместно с ЦБ внести его до 18 февраля.

Согласно документу, предлагается оставить запрет на использование криптовалют в качестве средства платежа в России. Операции с ее покупкой или продажей в стране будут возможны только при условии проведения идентификации клиента. Кроме того, биржи должны будут информировать граждан о высоких рисках инвестиций в цифровую валюту. А для ее покупки россиянам понадобится успешно пройти специальный тест. Тогда они смогут вкладывать в цифровую валюту 600 тысяч рублей в год, без этого теста — лишь 50 тысяч рублей.

В Минфине также намерены при дальнейшей работе над законопроектом учесть идеи Центробанка по цифровым валютам, не противоречащие его подходам. На эту тему у ведомства сохраняются принципиальные разногласия с ЦБ.

Фото: ru.wikipedia.org

На прошлой неделе министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что

рассчитывает на принятие законопроекта о криптовалютах в этом году. Пока Россия изучает опыт других стран в сфере налогообложения криптоактивов.

Дарья Акимова