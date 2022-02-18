Силуанов: для запрета криптовалют придется запретить интернет

Министр финансов России Антон Силуанов заявил о невозможности запрета криптовалюты в стране, так как для этого придется запретить интернет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Поэтому он считает, что легализация цифровой валюты предпочтительнее. Кроме того, по мнению главы Минфина, такой шаг позволит защитить неквалифицированных инвесторов, ограничив их вложения в этот актив.

Силуанов добавил, что Россия изучает опыт других стран в сфере налогообложения криптоактивов. Пока решение не принято. Министр рассчитывает, что законопроект о криптовалютах будет принят в этом году.

Фото: Максим Платонов (архив)

На днях Силуанов сообщил, что Минфин выступает против запрета майнинга в России. Также ведомство предлагает установить лимит для инвестиций в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов.

Дарья Акимова