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В Татарстане зарегистрировали 349 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32, 21.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 349 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 349 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 134 408 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 413 человек. Так, общее число вылечившихся от коронавируса в республике достигло 119 981 человека. Умерли за весь период 1 819 заболевших COVID-19, в том числе пять человек за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане подтвердились 369 новых заражений коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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