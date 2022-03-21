В Татарстане зарегистрировали 349 случаев заражения коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 349 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 134 408 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 413 человек. Так, общее число вылечившихся от коронавируса в республике достигло 119 981 человека. Умерли за весь период 1 819 заболевших COVID-19, в том числе пять человек за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане подтвердились 369 новых заражений коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко