Главное о коронавирусе на 21 марта: Гинцбург о завершении пандемии, в Челны пришел конверт с маской из Гонконга

Муллин призвал ревакцинироваться перед появлением нового штамма COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 349 случаев заражения коронавирусом. Всего на 21 марта общее количество инфицированных в республике достигло 134 408. Выздоровели за весь период 119 981 человек, в том числе 413 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 819 человек, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 59 человек.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин призвал всех ревакцинироваться перед появлением нового штамма. По его словам, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Татарстане стабилизируется, необходимо держать ситуацию на контроле. Он также отметил, что вакцинация и ревакцинация особенно важны пожилым людям, у которых скоро начнется дачный сезон и интенсивные поездки в общественном транспорте.

Фото: e-nkama.ru

В Набережных Челнах спецслужбы съехались в одну из детских поликлиник Набережных Челнов — туда пришел подозрительный конверт из Гонконга с медицинской маской. Главный санврач Челнов Ильгизяр Бариев рассказал подробности: «Тревожно, но спокойно, без паники. В плане безопасности все зависящее от служб было сделано. Поступивший конверт, маска и все поверхности были продезинфицированы надлежащим образом. Проведены радиационные дозиметрические исследования и, согласно инструкции, предмет был уничтожен путем сжигания, в присутствии понятых. За всеми, кто был задействован в этом деле на всех этапах, установлено медицинское наблюдение».

Биолог сообщила, что тяжелые последствия «омикрона» могут наступать в течение года

За последние сутки в России выявили 28 709 новых случаев коронавируса, выздоровели 61 938 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 611 401 человека, а выздоровевших — до 16 271 880. За сутки болезнь унесла жизни 409 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 364 901 человек.

На 20 марта уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в России снизился на 44,1% по сравнению с предыдущим днем. Снижение показателей наблюдается в 79 регионах страны. Кроме того, прирост зараженных коронавирусом составил 0,18%. Суточное количество летальных исходов оказалось минимальным с июня прошлого года. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, количество выздоровевших россиян возросло, 92,2% от общего числа заболевших.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса рано, так как во многих странах мира начинается новая волна заболеваемости. Он также отметил, что в России остается высокий показатель смертноcти от данного заболевания.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что скачков цен на жизненно необходимые препараты, в том числе и на лекарства против коронавируса, в России нет. По его словам, компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок, а цены регулируются согласно закрепленным нормативам. Он подчеркнул, что люди пытаются купить лекарства на несколько месяцев вперед, но это не нужно делать, так как препараты производятся и поставляются.

Фото: Максим Платонов

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что считать омикрон-штамм коронавируса безопасным по сравнению с другими вариантами нельзя, так как снижение тяжести болезни связано с получением иммунитета через прививку или естественным путем. По ее словам, тяжелые последствия, в том числе смертность, в течение года после перенесенного коронавируса все еще выше по сравнению со средней по популяции — часто летальный исход наступает от инсультов, тромбозов и обострений хронических заболеваний, что, по мнению биолога, связано с коронавирусом, в том числе омикрон-вариантом.

Главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медпомощи Аркадий Амозов напомнил, что вакцинированные люди защищены от тяжелого течения COVID-19. По его словам, на сегодняшний день самым распространенным штаммом стал омикрон, который протекает без тяжелых последствий, как ОРВИ. Однако никто не гарантирует, что не появится какой-то новый вид коронавируса, и вновь пойдет такая же вспышка. Он также отметил, что умеренная активность вакцинации снизилась, потому как ранее большая часть людей прививались как ради своего здоровья, так и ради QR-кода.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в редких случаях при коронавирусе тромбоз может возникнуть при снижении свертываемости крови. По его словам, при возникновении тромбоцитопении (снижении количества тромбоцитов в крови) из-за реакции организма на вирус развивается гиперкоагуляция, которая приводит к тромбозам. Эксперт при этом подчеркнул, что это не основной механизм развития тромбозов при COVID-19. Он добавил, что этот процесс считается ключевым в развитии тромбозов после вакцинации аденовирусными векторными антиковидными вакцинами.

realnoevremya.ru

Также Крючков рассказал, какие граждане больше всего подвержены заражению COVID-штаммом BA.2 «стелс-омикрон». По его словам, к ним относятся люди с хроническими заболеваниями, маленькие дети и взрослые старше 40 лет. Он отметил, что следует поддерживать очень высокий процент защиты среди представителей данных групп, за исключением детей. Он объяснил, что на пике волн число летальных исходов у «стелс-омикрона» может быть высоким, несмотря на низкую патогенность.

Главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков сообщил, что продолжать носить маски в помещениях следует людям с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом. По его словам, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, циркуляция коронавируса сохраняется и это будет продолжаться до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет ко всем штаммам COVID-19.



Руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин сообщил, что состояние ее лидера Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось, он продолжает лечение и реабилитацию по плану. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Жириновский находится в критическом состоянии. Жириновский был госпитализирован 2 февраля. 11 марта стало известно, что его вывели из состояния медикаментозного сна, в котором он находился для поддержки организма.

Фото: kremlin.ru

На вчерашний день в Крыму было выявлено 347 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 49 пациентов. Ранее на этом уровне заболеваемость была 26 января, когда выявили 330 заразившихся коронавирусом. Максимальное с начала пандемии число случаев заражения (1 362) на полуострове выявили 20 февраля. Дальнейшее снижение показателя позволило смягчить действующие в регионе ограничения. После снижения заболеваемости власти Крыма объявили об отмене практически всех действовавших из-за коронавируса ограничений. Продолжается обязательная вакцинация работников отдельных сфер.

Также на 20 марта в Черноземье заболеваемость снизилась до 2,4 тысячи случаев, а летальность — до 25 пациентов. Общее число заразившихся в макрорегионе с начала пандемии достигло 949 783. За сутки зарегистрировано 25 летальных случаев: три в Белгородской области, четыре в Воронежской, три в Курской, восемь в Липецкой, два в Орловской, пять в Тамбовской (всего 20 004 случая с начала пандемии). Выздоровели 3 772 (всего 860 908) человека.

В Свердловской области число госпитализированных пациентов с коронавирусом рекордно снизилось за месяц. За вчерашний день в больнице оказались 42 человека. Всего в регионе подтвердили 1 670 случаев (днем ранее — 1 714), 10 человек скончались. Общее число зафиксированных случаев на 20 марта достигло 412 676. За весь период выздоровели 295 016. Скончались с начала пандемии 10 478 человек. Состояние 278 госпитализированных оценивается как тяжелое, 176 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 133 — на аппаратах ИВЛ.

Фото: Илья Репин

С 21 марта в налоговых инспекциях России снимаются ограничения, введенные в связи с эпидемиологической ситуацией. Посетить налоговый орган можно будет в рабочие часы в любое удобное время. Залы для приема налогоплательщиков оборудованы системами электронной очереди, информационными киосками, доступом к электронным сервисам ФНС, порталу госуслуг и справочным информационным системам.

Количество прошедших вакцинацию от коронавируса жителей Приморского края превысило половину населения региона. Всего в крае вакцинировано 1,027 млн граждан, или 55% от всего населения, которое составляет 1,860 млн человек. Согласно плану, для выработки коллективного иммунитета должно быть привито более 1,2 млн жителей региона.

Решение об отмене обязательного масочного режима в Новосибирской области, ранее анонсированное губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, отложено. 16 марта Травников заявил о поддержке решения об отмене в Новосибирской области масочного режима и дал поручение оперативному штабу совместно с Роспотребнадзором готовить соответствующие документы. На оперативном совещании правительства региона глава территориального управления ведомства Александр Щербатов сообщил о преждевременности отмены масочного режима, поскольку в регионе остается высоким уровень заболеваемости ОРВИ, а также в области замедлились темпы снижения заболеваемости COVID-19.



С начала марта темпы распространения COVID-19 в мире выросли на 20%

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразилось 470 741 047 человек, 6 077 600 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 734 788). На второй строчке — Индия (43 009 390), на третьей — Бразилия (29 637 814), на четвертой — Франция (24 323 239), на пятой — Великобритания (20 243 940).



Больше всего смертей зафиксировано в США (971 162). За ними следуют Бразилия (657 495), Индия (516 510), Россия (357 234, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (322 072).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на прошлой неделе увеличилось на 12,5 млн. Это на 1 млн больше, чем за предыдущие семь дней, и почти на 20% выше по сравнению с началом марта. Больше всего случаев заражения выявлено в Южной Корее: 17 марта там стало известно о более чем 600 тысяч новых заболевших, в среднем же в стране в сутки регистрируют около 400 тысяч. Во Вьетнаме в день подтверждают уже около 200 тысяч случаев COVID-19. В Европе самая высокая заболеваемость сейчас в Германии, за сутки регистрируют около 300 тысяч новых случаев. Также заболеваемость выросла во Франции, где с января фиксировалось резкое снижение темпов распространения инфекции.

Советник главы городской администрации Тель-Авива Илана Михаэли сообщила, что все основные карантинные ограничения против коронавируса, уже сняты в Израиле, но власти продлили до 15 апреля ношение защитных масок в помещениях. Как указала 16 марта канцелярия премьера страны, решение о необходимости масок было принято «в связи с ростом заболеваемости» в ряде стран мира. Это произошло после того, как медики выявили новый вариант коронавируса, похожий на комбинацию омикрон-штамма и его же версии BA.2 у двух израильтян, вернувшихся из-за границы.

Администрация шанхайского Disneyland объявила о временной приостановке работы парка развлечений с 21 марта из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мегаполисе, где в последнее время наблюдается стремительный рост числа бессимптомных носителей коронавируса (1,6 тысячи человек). О возвращении к нормальному режиму работы, указали в администрации, будет сообщено дополнительно, когда появится соответствующая информация. В предыдущий раз на несколько дней парк развлечений останавливал свою работу из-за COVID-19 в ноябре прошлого года.

Фото: pixabay.com

В китайском Шэньчжэне в провинции Гуандун разрешили возобновить работу общественного транспорта и предприятий после того, как ранее там начали выявлять новые случаи коронавируса. С 14 марта все жители прошли три этапа обязательного массового ПЦР-тестирования на COVID-19.Власти оценивают эпидемиологическую ситуацию как тяжелую, но контролируемую. К настоящему времени административные органы и производственные предприятия, а также непроизводственные учреждения возобновили нормальную работу.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что с 1 апреля власти снимут запрет на авиасообщение с девятью странами, введенный в начале года из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Возобновятся полеты в Австралию, Великобританию, Индию, Непал, Канаду, США, Пакистан, на Филиппины и во Францию. Кроме того, по словам главы региона, карантинный период в отелях для пассажиров может быть сокращен с двух до одной недели, если тесты на коронавирус покажут отрицательные результаты на шестой и седьмой день пребывания. При этом въезд в Гонконг пока по-прежнему открыт только для резидентов города.



Фото: realnoevremya.ru

В Болгарии отменили ковид-сертификаты, необходимые для посещения публичных мероприятий и мест массового скопления людей. Также с понедельника восстановлена полноценная работа высших учебных заведений, однако осталось в силе требование регулярно проветривать и дезинфицировать помещения, где проходят учебные занятия. Кроме того, студенты и преподаватели по-прежнему обязаны носить защитные маски.

В Японии истек срок действия режима усиленных мер против распространения коронавируса, который был введен в ряде префектур страны. Этот режим действовал в стране с конца января. Усиленные меры предусматривали ограничение работы заведений общественного питания и других учреждений, а также проведения массовых мероприятий. В период наибольшего распространения их действия они охватывали 35 из 47 префектур Японии, включая густонаселенный район Большого Токио.

Парад в честь Дня святого Патрика, который последние два года не проводился из-за пандемии коронавируса, состоялся в воскресенье в Торонто. Участниками шествия и зрителями стали несколько тысяч человек. Процессия, состоящая из музыкальных коллективов, в том числе волынщиков, и десятков гигантских автомобильных платформ с различными инсталляциями, прошла по центральным улицам крупнейшего мегаполиса Канады. Все связанные с пандемией ограничения в провинции Онтарио будут сняты к 27 апреля. С 21 марта в регионе отменяется масочный режим почти во всех помещениях, в том числе в школах.



Максим Кокунин