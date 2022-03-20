В Татарстане подтвердили 369 новых заражений коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За последние сутки в Татарстане выявили 369 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности COVID-19 заразились 134 059 жителей республики.

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 80 заболевших. Всего выздоровели 119 568 человек, в том числе 529 — за минувшие сутки.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Инфекция стала причиной смерти еще четырех человек. За все время пандемии коронавирус унес жизни 1 814 татарстанцев.



Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова