Небензя заявил, что после спецоперации на Украине всплывут неприглядные факты о Западе

После спецоперации РФ на Украине «о Западе всплывут неприглядные факты», в том числе о ведении США военно-биологической деятельности на территории постсоветского пространства. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

— На Западе прекрасно понимают, что с продолжением боевых действий, с ослаблением потенциала украинской армии ослабляются позиции киевской власти, и они хотят сохранить эти позиции любыми путями, — приводит «РИА Новости» его слова.

Небензя назвал «смешными» попытки опровергнуть наличие лабораторий на Украине тем фактом, что ООН их не подтверждает.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Минобороны России делало ряд заявлений о том, что в биолабораториях Украины проводились эксперименты, в том числе с образцами коронавируса. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что в созданных и финансируемых США биолабораториях на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).



Татьяна Леухина