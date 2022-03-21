Отменен приговор челнинцу, натравившему питбуля и зарубившему топором человека

Фото: "Реальное время"

Как выяснило «Реальное время», в Казань на пересмотр вернулось дело челнинца Алмаза Маликова. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции аннулировал его приговор и посадку на 10 лет в колонию строгого режима, посчитав необоснованными выводы Верховного суда РТ об оправдании Маликова по эпизоду убийства бывшей жены.



Напомним, по версии следствия, через два года после развода — 18 сентября 2020 года — Маликов с топором и собакой бойцовской породы подкараулил бывшую жену Айгуль и ее нового спутника жизни Егора Бобенко у медцентра на проспекте Чулман в Набережных Челнах, где женщина работала косметологом. Когда Айгуль вышла из машины и пошла в здание, Маликов подлетел к машине соперника и стал разбивать окно топором, затем попытался натравить собаку. Бобенко покинул машину через пассажирскую дверь и хотел скрыться — собака догнала и укусила не меньше шести раз, а Маликов стал наносить удары упавшему топором. Этот момент зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

Когда Маликов закончил с соперником, он с топором кинулся в здание центра за женой, полагают силовики. Но поскольку охранник сделал предупредительный выстрел и запер стеклянную дверь, нападавший сбежал. Задержали его по горячим следам.

В августе 2021-го обвиняемый предстал перед Верховным судом РТ. В октябре в ходе прений гособвинитель Руслан Губаев запросил для него 19,5 года колонии строгого режима за убийство сожителя Маликовой и покушение на убийство в сентябре 2020-го, а еще за угрозы убийством — за несколько дней до нападения с топором и избиение в сентябре 2019-го.

В ноябре 2021-го Верховный суд РТ под председательством судьи Айрата Ибатуллина признал Алмаза Маликова виновным в убийстве Бобенко, угрозе убийством и причинении легкой тяжести вреда здоровью бывшей жене и наказал его 10 годами колонии строгого режима (с учетом освобождения от наказания за избиение ввиду истечения срока давности). По эпизоду покушения на убийство Маликов был оправдан.

Приговор оспорили бывшая жена осужденного, родственники Егора Бобенко и защита. Разбор их апелляционных жалоб в Нижнем Новгороде в феврале 2022-го обернулся отменой приговора. При этом вышестоящая инстанции продлила срок ареста Маликову на три месяца, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции.

Коллегия Четвертого АСОЮ посчитала ошибочным исключение квалифицирующего признака убийства «с особой жестокостью», не согласившись с тем, что убийство с использованием топора и собаки не является таковым и длилось всего 5-6 секунд. Нижегородские судьи отметили — тело убитого было найдено в 150 метрах от его машины, и это расстояние он преодолел, пытаясь скрыться. На руках покойного были обнаружены рубленые раны — он защищался. Кроме того, эксперты пришли к выводу — все повреждения на теле Бобенко, включая укусы собаки, получены при жизни.

Кроме того, коллегия посчитала необоснованным решение суда в части оправдания Маликова по обвинению в покушении на убийство бывшей жены. В частности, из показаний самого фигуранта следовало, именно с женой он искал встречи в первую очередь, для чего специально записался к ней в тот день под вымышленным именем на прием и взял с собой топор и питбуля без намордника.

Новый председательствующий по данному делу судья Рустам Яруллин назначил старт повторного процесса по резонансному делу на 29 марта.