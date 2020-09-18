В Челнах мужчина с топором накинулся на сожителя своей жены

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В Набережных Челнах сегодня мужчина из ревности натравил собаку на сожителя жены и ударил его топором. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Трагедия произошла около 15 часов на проспекте Чулман в Набережных Челнах. Мужчина сначала разбил окно автомобиля своей жертвы. Когда тот пытался бежать, нападавший натравил на него собаку. Затем, когда животное повалило на землю жертву, добил соперника топором.

На место происшествия прибыл прокурор города Дмитрий Ерпелев.



Ранее в Казани ревнивец поджег автомобиль сожителя любимой девушки.

