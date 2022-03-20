Минобороны России опубликовало видео ночных полетов Су-35 в ходе спецоперации на Украине
Министерство обороны России впервые опубликовало видеокадры ночных полетов сверхманевренных истребителей Су-35 во время специальной военной операции на Украине.
По данным ведомства, в ходе выполнения полетных заданий летчики-истребители ВКС РФ выявили и перехватили воздушные цели, а также ликвидировали средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
— Результатом работы истребительной авиации стало завоевание полного господства в воздухе, — цитирует заявление Минобороны РФ ТАСС.
Вчера ведомство опубликовало видео уничтожения высокоточным ракетным оружием разведывательно-диверсионного подразделения ВС Украины на американских военных машинах. Видеокадры были сняты с помощью беспилотника.
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