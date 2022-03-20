Минобороны РФ: в Херсон доставлено более 75 тонн гуманитарной помощи

Российские военные доставили в Херсон и близлежащие населенные пункты свыше 75 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, местные жители получили продовольственные наборы, в том числе продукты первой необходимости — крупы, макароны, сахар, консервы, картофель и фрукты.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как отметили в Минобороны РФ, в настоящее время в Херсоне открываются магазины и рынки, однако местные предприниматели в связи с дефицитом продуктов значительно завышают цены на товары первой необходимости, передает «РИА Новости».

Накануне в ведомстве сообщили, что в Россию желают эвакуироваться более 2,7 млн граждан Украины. За сутки такое желание изъявили свыше 7,2 тысячи человек.



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Диана Жиленкова