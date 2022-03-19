Более 2,7 млн украинцев хотят эвакуироваться в Россию, заявили в Минобороны
Более 2,7 миллиона украинцев желают эвакуироваться в Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Только за прошедшие сутки военное ведомство получило 7 223 сообщения. Всего их в базе данных уже 2 711 319, пишет «РИА Новости».
Согласно последним данным Минобороны РФ, в Россию за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР почти 16,4 тысячи человек. РФ открыла 10 гуманитарных коридоров, Украина предложила 11.
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